SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANGUINETTI, Horacio José. - Sus primos hermanos Sanguinetti Borghi Irene, Chini, Negro y Caro Tina e Ike y familias acompañan a Cristina y Horacito y despiden a Horacio con mucho cariño.

✝ SANGUINETTI, Horacio José. - Cotyna Sanguinetti, junto a Dante y Magui despiden a su queridísimo primo y con él a una época fabulosa y entrañable de la familia. Acompañamos a Cris y Horacio Jr. en esta pena compartida.

SANGUINETTI, Horacio J., q.e.p.d. - Querido hermano de corazón que dejaste tu huella en todas las áreas. Acompañamos a tu familia. Betty y Pepe Clavería.

✝ SANGUINETTI, Horacio José q.e.p.d., falleció el 15-7-2026. - Cristina Baun y su hijo Horacio, Camila, Santiago y Paula lo despiden con mucho dolor y agradecen al Señor por este tiempo compartido con el.

✝ SANGUINETTI, Horacio José, q.e.p.d. - La Lic. Valeria Bergman rectora del CNBA y su secretario de toda la vida Ignacio Sackmann Sala, lo recordaremos por siempre, por ser una gran persona y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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