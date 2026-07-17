SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANGUINETTI, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Jorge Vanossi y su esposa Sarita Llorente despiden con profundo dolor al querido Horacio, hermano del corazón. Con tantos recuerdos compartidos, seguirás en nuestros corazones hasta que nos volvamos a encontrar en un gran abrazo y seguir con nuestras eternas pláticas. Por tu increíble y fructífera vida repleta de reconocimientos más que merecidos, hoy no solo te despedimos, sino que celebramos toda tu trayectoria y el legado que le dejaste a la educación y cultura de nuestro país. Acompañamos a la querida Cristina, Horacito y Flia. en este doloroso momento y rogamos una oración en su memoria.

SANGUINETTI, Horacio, Dr. - La Academia Nacional de Educación despide con dolor a su ex presidente y ruega una oración en su memoria.

SANGUINETTI, Horacio, q.e.p.d. - Daniel Sabsay comunica su partida y abraza a Cristina y familia en este momento tan triste.

✝ SANGUINETTI , Horacio, q.e.p.d. - Enrique Isaac Groisman y Susana Gullco de Groisman despiden con profundo dolor a su amigo de toda la vida.

✝ SANGUINETTI, Horacio, q.e.p.d. - María Sáenz Quesada y Dardo Túler despiden al querido Horacio con tristeza y acompañan a Cristina y familia.

SANGUINETTI, Horacio. - Con profundo dolor despedimos al maestro y gran amigo y acompañamos a Cristina y familia en este triste momento. Ana María y Jorge Lang.

✝ SANGUINETTI, Horacio. - María y Juan Vicente Sola, con sus hijos y nietos participan el fallecimiento de su querido amigo Horacio, acompañan a Cristina y a Horacito y ruegan una oración en su memoria.

SANGUINETTI, Horacio. - El Colegio Nacional de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex rector, Dr. Horacio Sanguinetti. Graduado de la promoción 1953, abogado, profesor de Derecho, primer secretario de educación de la Ciudad de Buenos Aires y director general del Teatro Colón, presidente de la Académica Nacional de Educación, ejerció el rectorado de esta casa entre 1983-1996 y 1998-2007. Su compromiso con la excelencia académica , los valores democráticos y reformistas dejaron una huella perdurable en el colegio y en generaciones de estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Abrazamos con afecto su memoria y acompañamos a sus seres queridos y familiares en el dolor.

✝ SANGUINETTI, Horacio. - José Claudio y Rita Escribano lo despiden con cariño y acompañan a Cristina y familia en su dolor.

SANGUINETTI, Horacio. - Edgardo Costa participa su fallecimiento, agradece su calidad humana y el amor por la docencia y acompaña a Cristina y familia con todo cariño.

✝ SANGUINETTI, Horacio, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas recordará siempre al académico emérito Horacio Sanguinetti, hombre de vasta cultura y, sobre todo, entrañable amigo. Acompaña con profundo pesar a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

✝ SANGUINETTI, Horacio, q.e.p.d. - Jorge y Elisa Díaz de Vivar de Noro Villagra despedimos a nuestro querido amigo y educador ilustre. Acompañamos en este momento de dolor a Cristina, su hijo, nietos y familia.

Avisos fúnebres

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