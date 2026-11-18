SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SASTRE, Iván. - Ramón Santamarina junto con su mujer María Magdalena y su hija Sophia despiden a su queridísimo cuñado y acompañan con mucho cariño a su hermana Elisa, sus hijos Eli, Diego, Santi, Tere y Dolo y a todas sus familias.

✝ SASTRE, Iván. - Marisa Escasany acompaña a Elisa, sus hijos, nietos y a toda su familia con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa