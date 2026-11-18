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SASTRE, Iván
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SASTRE, Iván. - Ramón Santamarina junto con su mujer María Magdalena y su hija Sophia despiden a su queridísimo cuñado y acompañan con mucho cariño a su hermana Elisa, sus hijos Eli, Diego, Santi, Tere y Dolo y a todas sus familias.
✝ SASTRE, Iván. - Marisa Escasany acompaña a Elisa, sus hijos, nietos y a toda su familia con muchísimo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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