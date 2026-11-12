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LA NACION

SCHILLING, Verónica María

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHILLING, Verónica María, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida Vero, con profunda tristeza pero con aún más agradecimiento de haberla tenido en nuestras vidas. Su hija Camila, su madre Cristina, sus hermanas Carolina y Cecilia, y su sobrina Pilar.

SCHILLING, Verónica María, q.e.p.d. - Amiga del alma, cómo te vamos a extrañar. Gracias por esta vida compartida. Abrazamos a Cami con todo nuestro amor y la acompañaremos siempre. Grace y Dami.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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