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SCHILLING, Verónica María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHILLING, Verónica María, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida Vero, con profunda tristeza pero con aún más agradecimiento de haberla tenido en nuestras vidas. Su hija Camila, su madre Cristina, sus hermanas Carolina y Cecilia, y su sobrina Pilar.
✝ SCHILLING, Verónica María, q.e.p.d. - Amiga del alma, cómo te vamos a extrañar. Gracias por esta vida compartida. Abrazamos a Cami con todo nuestro amor y la acompañaremos siempre. Grace y Dami.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION