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SCHÕN, Alicia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHÕN, Alicia. - Sus hijos Gaby, Willy y María y Paula y Miguel y sus nietos Camila y Danive, Nicolás y Delfina, Vicu y Andrés, Martín, Maqui y Diego, Caro y Valentín, Ángeles y Teo y Gonzalo y Sofía, y sus bisnietas Delfina e Ines despiden a Nani con mucha alegría.
Aviso publicado en la edición impresa
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