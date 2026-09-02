SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHÕN, Alicia. - Sus hijos Gaby, Willy y María y Paula y Miguel y sus nietos Camila y Danive, Nicolás y Delfina, Vicu y Andrés, Martín, Maqui y Diego, Caro y Valentín, Ángeles y Teo y Gonzalo y Sofía, y sus bisnietas Delfina e Ines despiden a Nani con mucha alegría.

Avisos fúnebres

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