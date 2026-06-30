LA NACION

SEQUEIROS, Javier

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Tus amigos Juan Carlos y Rosa María Peña te despedimos con infinita tristeza, oraciones y un cariñoso abrazo para nuestra querida Maine, hijos y nietos.

SEQUEIROS, Javier. - Ivonne y Jorge España con sus hijos Diego, Cecilia, Ximena, Pablo y Fernando lo despiden con dolor y acompañan a su familia con oraciones por su eterno descanso.

SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Ochi y Hugo Malosetti (a.), junto a mis hijos Florencia y Narciso, Pablo y Paula, y nietos acompañamos a la familia con muchísimo cariño y rezamos por Javier.

SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Acompañamos a Maine y Flia. con todo nuestro cariño, rogando una oración por el querido Javier. Silvia y Jorge Torruella, hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Renuncia de Adorni en YPF: cuál es el sueldo de un funcionario en el directorio de la petrolera
    1

    Renuncia de Adorni en YPF: cuál es el sueldo de un funcionario en el directorio de la petrolera

  2. Se empieza a normalizar una de las mayores trabas del cepo para las empresas
    2

    Las empresas giraron dividendos al exterior por US$2600 millones en el primer semestre

  3. El conmovedor momento en el gol de Gakpo y una definición insólita desde los doce pasos
    3

    El gol más emotivo del Mundial: Cody Gakpo marcó ante Marruecos después de una pérdida familiar dolorosa

  4. Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial
    4

    Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial