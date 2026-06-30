SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Tus amigos Juan Carlos y Rosa María Peña te despedimos con infinita tristeza, oraciones y un cariñoso abrazo para nuestra querida Maine, hijos y nietos.

✝ SEQUEIROS, Javier. - Ivonne y Jorge España con sus hijos Diego, Cecilia, Ximena, Pablo y Fernando lo despiden con dolor y acompañan a su familia con oraciones por su eterno descanso.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Ochi y Hugo Malosetti (a.), junto a mis hijos Florencia y Narciso, Pablo y Paula, y nietos acompañamos a la familia con muchísimo cariño y rezamos por Javier.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Acompañamos a Maine y Flia. con todo nuestro cariño, rogando una oración por el querido Javier. Silvia y Jorge Torruella, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa