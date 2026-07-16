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SESAREGO, Leandro Martin

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SESAREGO, Leandro Martin q.e.p.d., falleció el 12-7-2026. - Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido hijo. Lo despedimos con el inmenso amor y con la gratitud de haber compartido su vida, sus padres, Arnaldo y Susana; su hermana, Silvina; su cuñado, César; y sus sobrinos, Camila, Tomás, Benjamín y Catalina, lo recordarán por siempre con el inmenso cariño que supo sembrar en cada uno de ellos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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