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SESAREGO, Leandro Martin
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SESAREGO, Leandro Martin q.e.p.d., falleció el 12-7-2026. - Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido hijo. Lo despedimos con el inmenso amor y con la gratitud de haber compartido su vida, sus padres, Arnaldo y Susana; su hermana, Silvina; su cuñado, César; y sus sobrinos, Camila, Tomás, Benjamín y Catalina, lo recordarán por siempre con el inmenso cariño que supo sembrar en cada uno de ellos.
Aviso publicado en la edición impresa
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