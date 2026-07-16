1
SESAREGO, Leandro,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SESAREGO, Leandro, q.e.p.d. - Tienda León acompaña con profundo pesar a Arnaldo Sesarego y a su familia por el fallecimiento de su hijo Leandro, y expresa sus más sinceras condolencias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Finalissima en el Mundial”: qué dicen los medios españoles tras el triunfo de la selección contra Inglaterra
- 3
Bellingham cruzó al Colo Barco y lo golpeó en la cabeza tras la victoria de Argentina ante Inglaterra
- 4
Durísimo cruce de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión del Senado y la ley de tierras