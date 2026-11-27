1
SIGWALD, Carlos A.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SIGWALD, Carlos A., q.e.p.d. - Su mujer Inés Salarí Otaño, sus hijos Carlos y Mónica Braun, Delfina, María Inés e Ignacio, nietos y bisnietos lo despiden con tristeza y ruegan oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en su primera entrevista juntos: la reconciliación, la boda y el deseo de formar una familia
- 3
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas para este viernes 27 de noviembre: las provincias afectadas
- 4
Abrió una cantina para rendirle homenaje a su abuelo y se convirtió en un clásico de Mar del Plata