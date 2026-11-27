SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SIGWALD, Carlos A., q.e.p.d. - Su mujer Inés Salarí Otaño, sus hijos Carlos y Mónica Braun, Delfina, María Inés e Ignacio, nietos y bisnietos lo despiden con tristeza y ruegan oraciones.

Avisos fúnebres

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