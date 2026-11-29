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SIGWALD, Carlos A
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SIGWALD, Carlos A. - Sus amigos de la Mesa Carlos Pellegrini del Jockey Club: Norberto Vidal, Diego Zavaleta, Gonzalo Roca, Emilio Méndez Sarmiento, Carlos Ballero, Eduardo Santamarina y Andrés Otaño Moreno elevan una oración a su memoria.
✝ SIGWALD, Carlos A. q.e.p.d., Andrea O¨ Farrell y Gonzalo Ballester acompañan a su hijo Carlos con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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