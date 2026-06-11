SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SILVESTRE, Eduardo Jorge. - Con profundo dolor la Fundación Garrahan lamenta la pérdida del querido pediatra Dr. Eduardo Jorge Silvestre. Acompaña en este triste momento a sus hijos, a su esposa, a familiares y amigos.

Avisos fúnebres

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