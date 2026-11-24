SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLER PUJOL, Gervasio. - Marcos y Susana Carranza Velez despiden a Gerva con mucha tristeza y acompañan a toda su familia en este triste momento.

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SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - El Ensamble Vocal Buenos Aires despide con tristeza a su compañero en la música.

SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - El Ensamble Vocal Buenos Aires despide con tristeza a su compañero en la música.

SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - El Ensamble Vocal Buenos Aires despide con tristeza a su compañero en la música.

SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - El Ensamble Vocal Buenos Aires despide con tristeza a su compañero en la música.

SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - El Ensamble Vocal Buenos Aires despide con tristeza a su compañero en la música.

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Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa