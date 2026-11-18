SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SORIANO, Diego, q.e.p.d. - Su mujer Kathleen Farrell, sus hijos Delfina Soriano Farrell e Ignacio, Francisco Soriano Farrell y Lorena, Fiona Soriano Farrell y Ramiro y sus nietos Silvestre, Alma, Emilia y Dimas lo despiden con profundo amor y tristeza. Sus restos serán inhumados hoy, a las 13, en Jardín de Paz.

✝ SORIANO, Diego, q.e.p.d. - Gary y María Eugenia Farrell y sus hijos Lucas y María Clara, Santiago, Olivia y Juana despiden al querido Diego, y abrazan a Kathleen, Delfina, Francisco y Fiona con mucho amor. ¡Diego, te vamos a extrañar!

✝ SORIANO, Diego, q.e.p.d. - Patricia y Manuel Brito y sus hijos despiden con profunda tristeza a Diego y abrazan a Kathleen y familia con mucho cariño.

✝ SORIANO, Diego, q.e.p.d. - Lolita Dillon Farrell, su hija Silvia Farrell y sus nietas Lucía y Julia despiden con mucho amor a Diego.

✝ SORIANO, Diego, q.e.p.d. - Alex, Loly, sus hijos, Alexia , Santi, Silvestre, Poli, Segundo, Martina, nietos y Fernando Gutiérrez despedimos al queridísimo Diego en este momento de tanto dolor y tristeza. Nos alegraste la vida con tu humor tan especial. Te vamos a extrañar. Abrazamos a Kathleen y sus hijos con todo nuestro amor.

Avisos fúnebres

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