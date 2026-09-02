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SPIRITOSO, Alejandro

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPIRITOSO, Alejandro q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - El Hospital Alemán de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera auditor general de la institución. La comisión directiva, la dirección médica, la dirección general, el cuerpo médico y el personal del hospital acompañan a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor, destacando su trayectoria y compromiso profesional a lo largo de los años dedicados a la institución.

SPIRITOSO, Alejandro, Cdor., falleció el 1-9-2026. - La comisión administradora de Médicos Asociados Sociedad Civil participa con profundo pesar el fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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