SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STELLA, Oscar Alberto, Dr., q.e.p.d. - Santiago Condomí Alcorta, su mujer Eliana Catracchia y sus hijos despiden a Tito, amigo y compañero de muchos años, recordándolo con mucho afecto. Acompañan a Martha, Luis, Andrés y familia en este triste momento.

✝ STELLA, Oscar Alberto (Tito), q.e.p.d. - falleció el 25-11-2026. - Te despedimos con mucha tristeza pero con un enorme agradecimiento de haberte tenido en nuestras vidas, tu esposa Martha, tus hijos Luis y Andrés y Fernanda y María Jose y tus queridos 5 nietos.

✝ STELLA, Oscar Alberto, Dr., q.e.p.d. - El Servicio de Neurocirugía de Fleni despide con profundo pesar a su gran amigo, acompaña a Martha y a sus hijos Luis, Andrés y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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