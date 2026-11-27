1
STELLA, Oscar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STELLA, Oscar, Dr., q.e.p.d. - Querido Tito, después de 50 años de trabajar y soñar juntos. Jorge Salvat te despide junto a su familia, María Marta y sus hijos, con profunda tristeza, acompañando a Martha y a los tuyos con enorme cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en su primera entrevista juntos: la reconciliación, la boda y el deseo de formar una familia
- 3
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas para este viernes 27 de noviembre: las provincias afectadas
- 4
Abrió una cantina para rendirle homenaje a su abuelo y se convirtió en un clásico de Mar del Plata