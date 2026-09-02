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STOLAR, Rosa Albina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STOLAR, Rosa Albina. - Los miembros de la comisión directiva, socios y empleados del San Andrés Golf Club despiden con profundo pesar a Rosa Albina Stolar, quien fuera Capitana de nuestra institución, y acompañan afectuosamente a su familia y seres queridos en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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