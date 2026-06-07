STUBRIN, Gladis

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Con mucho dolor, despedimos a la querida Gladis y acompañamos a nuestros amigos Andrea y Rubén, Marisa y Leo, Karina y Julio, y a toda su querida familia en este momento de dolor. Sus amigos, las familias Vorchheimer, Schapira, Ini, y Altman.

✡ STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Con mucho afecto acompañamos a nuestros queridos Andrea y Rubén, y a toda la familia Bergman en este momento de dolor. Sus amigos, las familias Cwik, Cheis, Klahr, Mayo, Saban, Sack, Schapira, Wajnman y Zuchowicki.

✡ STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Lamentamos el fallecimiento de Gladis y acompañamos a Leo y Marisa, y a toda la familia Bergman en este momento de dolor. Sus familias esteñas, Galperin, Kiguel, Mekler, Melnitzky, Meller, Rosenzvit, Rud, Schapira, Wior, Woslavsky, Grinbaum y Halpern.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa