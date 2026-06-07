LA NACION

STUBRIN, Gladis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Con mucho dolor, despedimos a la querida Gladis y acompañamos a nuestros amigos Andrea y Rubén, Marisa y Leo, Karina y Julio, y a toda su querida familia en este momento de dolor. Sus amigos, las familias Vorchheimer, Schapira, Ini, y Altman.

STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Con mucho afecto acompañamos a nuestros queridos Andrea y Rubén, y a toda la familia Bergman en este momento de dolor. Sus amigos, las familias Cwik, Cheis, Klahr, Mayo, Saban, Sack, Schapira, Wajnman y Zuchowicki.

STUBRIN de BERGMAN, Gladis, Z.L. - Lamentamos el fallecimiento de Gladis y acompañamos a Leo y Marisa, y a toda la familia Bergman en este momento de dolor. Sus familias esteñas, Galperin, Kiguel, Mekler, Melnitzky, Meller, Rosenzvit, Rud, Schapira, Wior, Woslavsky, Grinbaum y Halpern.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un automóvil
    1

    Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un automóvil

  2. Alerta máxima en el Pentágono por sospechas de espionaje de un aliado cercano
    2

    El Pentágono percibe una creciente amenaza de espionaje por parte de Israel

  3. Más de 30 embarcaciones se incendiaron en un puerto clave en el Pacífico: investigan las causas
    3

    Un impactante incendio afectó a más de 30 embarcaciones en un puerto de Ecuador y dejó al menos dos heridos

  4. Llega el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo ocurrirá y dónde verlo
    4

    Llega el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo ocurrirá y dónde verlo