SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SUNDBLAD, Guillermo Ignacio, q.e.p.d., 5-3-2026. - Su mujer Clara Robirosa; sus hijos Willy y Dolo, Enrique y Florencia, Rata y Negra, Clari y Fer, Vero y Dani y sus nietos Pedro, Felipe, Guille, Fran, Mica y Mateo, lo recordaremos con mucho cariño. Se nos fue un gran tipo, lo vamos a extrañar mucho. Lo despediremos hoy, a las 11.30, en el Memorial de Pilar.

