LA NACION

SUNDBLAD, Guillermo Ignacio,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SUNDBLAD, Guillermo Ignacio, q.e.p.d., 5-3-2026. - Su mujer Clara Robirosa; sus hijos Willy y Dolo, Enrique y Florencia, Rata y Negra, Clari y Fer, Vero y Dani y sus nietos Pedro, Felipe, Guille, Fran, Mica y Mateo, lo recordaremos con mucho cariño. Se nos fue un gran tipo, lo vamos a extrañar mucho. Lo despediremos hoy, a las 11.30, en el Memorial de Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horario de la qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    1

    Horario de la qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  2. Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires
    2

    Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires

  3. El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner
    3

    El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner

  4. Colapinto quedó 16º y lejos de Gasly, en una qualy que impactó por el golpe de Verstappen
    4

    Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1; pole de George Russell