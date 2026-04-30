Myriam Bregman habló sobre la acusación de Milei de “asesinos” cuando exponía Adorni: “Lo tenía arriba mío y me gritaba todo el tiempo”

La diputada de izquierda Myriam Bregman se refirió este jueves al grito del presidente Javier Milei de “asesinos” desde el palco de la Cámara de Diputados mientras su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión en medio de la investigación judicial por su patrimonio.

Tras asegurar que la sesión de ayer “fue muy bochornosa”, la diputada nacional describió el ida y vuelta que tuvo con el libertario ayer. “Se mostró que no hay circo que valga cuando una sociedad ya dio su veredicto. La gente dijo ‘esta persona puede explicar cómo incrementó su patrimonio en este tiempo’. Ayer se vio eso. Ellos [por los libertarios] aplaudían y gritaban. Yo lo tenía en Milei arriba mío y me gritaba todo el tiempo. Nos decía ‘asesinos’, cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, indicó Bregman en diálogo con Radio 10.

Cuando Adorni se refería al apoyo argentino hacia Israel por su operación militar en la Franja Gaza, el jefe de Gabinete tuvo que interrumpir en más de una oportunidad su discurso. por la discusión en paralelo que, entre las bancas y el palco central, mantenían Bregman y su par Nicolás del Caño con Milei.

Los legisladores del FIT-U le achacaron al Presidente que se abrazara con “el genocida [Benjamin] Netanyahu”, en alusión al premier israelí. “Cómplice”, le enrostraron. Milei reaccionó primero diciéndole a Bregman que no la escuchaba, lo que desató risas entre los ministros presentes. Pero luego retrucó: “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, ustedes son los asesinos”.

"Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos": Milei a Myriam Bregman

En otro tramo de la entrevista, Bregman aseguró que Adorni “queda peor que antes” y que no tendría que seguir como jefe de Gabinete. “Me contaban los periodistas que estaban ahí que fue todo muy violento. Ellos estaban haciendo su trabajo y les empezó a gritar ‘corruptos, chorros’. Milei fue para tratar de salvar a Adorni con una estrategia un poco rara porque terminó involucrando a todo el Gobierno en la defensa de un acto de corrupción”, insistió sobre el rol del titular del Ejecutivo en la sesión del Congreso.

Manuel Adorni presenta el informe de gestión en el Congreso de la Nación. Milei discute con Myryam Bregman Santiago Oróz

Y sumó: “No laburó nadie. En un momento les empecé a decir ‘pero, ¿ustedes no laburan? ¿Ninguno? ¿No hay ninguno que trabaje?’. Nadie tenía nada que hacer porque ahí te das cuenta de la cantidad de gente que metieron en el Estado solo para aplaudir, para sostenerlos en redes".

En la sesión, el bloque de izquierda realizó más de 10 preguntas para Adorni. La encargada de hacerlo fue Bregman, quien apuntó contra el funcionario envuelto en escándalos por viajes y propiedades.

“Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba ‘deslomando’ en Nueva York, la gente lo llama ‘aloe vera’ por las propiedades que le iban descubriendo”, aseveró la legisladora por la ciudad de Buenos Aires.

Informe de gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó el miércoles en el Congreso para brindar su informe de gestión en un contexto político marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio. La jornada se extendió por más de seis horas.

El funcionario comenzó su discurso ante la Cámara de Diputados con un discurso que estuvo enfocado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración mileísta. En tanto, remarcó que no va a renunciar al cargo y eludió brindar detalles sobre su patrimonio y viajes a Aruba y Punta del Este por ser parte de una investigación en la Justicia.

"No voy a renunciar" aseguró Manuel Adorni en su presentación en Diputados

La exposición se produjo a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También se trató de su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

El oficialismo buscó mostrar respaldo político pleno. Así, Adorni se presentó poco antes de las 10.30 en el Congreso acompañado por el presidente Javier Milei; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios.