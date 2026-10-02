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LA NACION

SUSINI, Hernán Enrique

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SUSINI, Hernán Enrique. - Su hijo Gonzalo y Catalina Novoa, sus nietos Jero, Grego y Martu despedimos a nuestro querido padre y abuelo con todo cariño.

Avisos fúnebres
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