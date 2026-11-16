SWIEYKOWSKA, María Marta Sofía

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SWIEYKOWSKA de PEARSON, María Marta Sofía, q.e.p.d., falleció el 13-11-2026. - Celebramos tu partida con el Señor Jesús con mucho amor. Tu marido Nelson, tus hijos Martin y Carolina; tus hermanos Martín, Cris y Aleja, tus nietos, sobrinos y bisnietos.

Avisos fúnebres

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