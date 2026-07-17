TAGLE, Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu primo Luis Iglesias y Ana Roget, sus hijos Federico y Agustina y sus nietos, despedimos a Teresita con gran cariño y rogamos a Dios por ella.

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Analía y Alberto Stein, sus hijos y Carlos Dibar, te despiden.

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - John e Inés Youle, sus hijos John Patrick, Maria, Silvina y Marcela acompañan a Mariano, Jorgelina y Queco, rezando oraciones por Teresita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa