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TAGLE, Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu primo Luis Iglesias y Ana Roget, sus hijos Federico y Agustina y sus nietos, despedimos a Teresita con gran cariño y rogamos a Dios por ella.

TAGLE de DUPONT, Teresa. - Analía y Alberto Stein, sus hijos y Carlos Dibar, te despiden.

TAGLE de DUPONT, Teresa. - John e Inés Youle, sus hijos John Patrick, Maria, Silvina y Marcela acompañan a Mariano, Jorgelina y Queco, rezando oraciones por Teresita.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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