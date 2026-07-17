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TAGLE, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu primo Luis Iglesias y Ana Roget, sus hijos Federico y Agustina y sus nietos, despedimos a Teresita con gran cariño y rogamos a Dios por ella.
✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Analía y Alberto Stein, sus hijos y Carlos Dibar, te despiden.
✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - John e Inés Youle, sus hijos John Patrick, Maria, Silvina y Marcela acompañan a Mariano, Jorgelina y Queco, rezando oraciones por Teresita.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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