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TAQUINI, Graciela,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAQUINI, Graciela, q.e.p.d., falleció el 19 de septiembre de 2026. - Sus amigos, colegas y la comunidad del arte contemporáneo despiden con profundo dolor a la pionera indiscutible de nuestro videoarte. Académica, docente brillante y mentora incondicional, nos deja un legado imborrable de libertad, desfachatez y generosidad creadora. Abrazamos a sus seres queridos en este momento y celebramos su vida consagrada a la rebeldía del pensamiento. Honramos tu memoria y tu vasta trayectoria. Hasta la victoria siempre, querida Grata. Sus restos serán despedidos hoy a las 11 en la Capilla del Cementerio de Chacarita.

TAQUINI, Graciela, q.e.p.d. - El consejo de administración y el equipo de la Fundación Federico Jorge Klemm participan su fallecimiento, despiden con enorme afecto a una gran colega y amiga, acompañan a su familia en el dolor y elevan una oración en su memoria.

TAQUINI, Graciela, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Bellas Artes, su presidente, la mesa directiva, los académicos y el personal administrativo lamentan el fallecimiento de su académica de número. Graciela, o Grata como la llamábamos con cariño, fue una pionera y estudiosa del video-arte en la Argentina y una referente del campo cultural y artístico del país. Acompañamos con profundo pesar a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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