TESONE, Luciano María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TESONE, Luciano María (Lucho), falleció en Barcelona, el 4-2-2026. - Sus tías del corazón Adriana Kohner, Laura Marty, Patricia Rossetto y familias acompañan a sus padres y hermanos en el dolor y lo despiden con inmenso cariño.
