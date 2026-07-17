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THIERBACH, Alejo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ THIERBACH, Alejo, q.e.p.d., falleció el 15-7-2026. - El Colegio Bayard despide con mucha tristeza a quien fuera un muy querido ex alumno y padre de nuestra comunidad. Acompaña a su familia e hijos en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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