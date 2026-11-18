SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TOBIS, Eduardo Enrique, q.e.p.d., falleció el 14-11-2026. - La camada 22 del Liceo Militar General San Martín participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa