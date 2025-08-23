1
TOLEDO, Antonio
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TOLEDO, Antonio. - El directorio y los accionistas de Mastellone Hermanos S.A. despiden con profundo pesar a Antonio Toledo. Acompañan a sus familiares en este momento tan difícil.
