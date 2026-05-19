A 50 años del almuerzo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato con Videla en la Casa Rosada

Cincuenta años atrás, el miércoles 19 de mayo de 1976, pocas semanas después del golpe de Estado del 24 de marzo, el presidente de facto Jorge R. Videla invitaba a almorzar en la Casa Rosada a cuatro escritores: Horacio Ratti, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores; el sacerdote Leonardo Castellani, Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato. En el encuentro político-cultural celebrado al inicio de tiempos oscuros, Videla estuvo acompañado por el general José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia. El menú consistió en budín de verduras con salsa blanca, ravioles y ensalada de frutas con crema o dulce de leche; para beber, vino tinto y vino blanco.

En ese almuerzo de dos horas, donde se habló de la ley del libro y de asesorías culturales en emisoras radiales, también se pidió por la vida del escritor secuestrado el 5 de mayo de 1976 Haroldo Conti (que figura en la nómina de desaparecidos) y por la liberación del escritor Antonio Di Benedetto, apresado en su despacho del diario mendocino Los Andes el mismo día del golpe y que recién fue excarcelado en septiembre de 1977, tras sufrir torturas.

Según reveló en 2011 el periodista Héctor D’Amico en LA NACION, Sabato había dudado en aceptar la invitación. “Una cosa era criticar, como había hecho, el desgobierno de Isabel Perón, jaqueado por la violencia, el derrumbe de la economía y el caos social, y otra muy diferente era que le tomaran una foto junto a un dictador -escribió D’Amico-. Era imposible salir indemne de ese encuentro. Borges lo supo en el momento en que le daba la mano a Pinochet”.

Según Sabato, Videla le preguntó a Borges por su gira de conferencias en Estados Unidos y por su última operación de ojos. “Borges entonces hizo algo extraño, se paró y, como si quisiera demostrar algo, extendió el brazo para señalar primero un cuadro y luego un perchero. Pero enseguida pareció inseguro, confundido y sufrió un vahído; Ratti tuvo que ayudarlo a volver a su silla”, evocó Sabato ante D’Amico.

Ernesto Sabato dio su versión del almuerzo con Videla el 19 de mayo de 1976 MARIANA ARAUJO

El autor de Sobre héroes y tumbas sostuvo que había sido el padre Castellani el que pidió por la vida de Conti, “un cristiano secuestrado hace dos semanas y del que no sabemos nada y del que nadie nos dice nada”, le dijo a Videla. Sabato destacó que Conti era un autor premiado y Castellani, su condición de exseminarista (había estudiado con él). Luego se mencionó a Di Benedetto, y Ratti reclamó también por César Tiempo, director del Teatro Nacional Cervantes que había sido echado por los militares después del golpe. Videla y Villarreal recibieron de los invitados una lista de diecisiete nombres de detenidos.

No obstante, la perspectiva de Castellani sobre el encuentro con Videla difiere de la de Sabato, según se testimonia en el best seller 76, del historiador Felipe Pigna, que describe el almuerzo como un “encuentro con el diablo”, parafraseando el título de una canción de Serú Girán. Pigna recupera las declaraciones que el padre Castellani hizo a la revista Crisis en junio de 1976.

“Sabato habló mucho o peroró, mejor dicho, sobre el nombramiento de un Consejo de Notables que supervisara los programas de televisión. Eso quería Sabato que se hiciese en la Argentina”, afirmó Castellani. “Borges y Sabato, en un momento de la reunión, dijeron que el país nuca había sido purificado por ninguna guerra internacional. Ellos más tarde lo negaron, así como aseguraron decir cosas que, en realidad, no dijeron”, agregó. Años después, el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez reveló que el escritor católico (cuya profusa bibliografía sistematizó el académico Pedro Luis Barcia) le dijo que había solicitado a Videla poder ver a Conti en su lugar de detención: esa visita habría tenido lugar el 8 de junio de 1976.

Borges tenía 76 años cuando almorzó con Videla en la Casa Rosada

“Cuando ocurrió el golpe militar, Borges estaba en Estados Unidos y recibió la noticia desde allá y se alegró, por supuesto -dice el escritor y coleccionista Alejandro Vaccaro a LA NACION-. Todos sabemos que Borges era antiperonista, y además ese gobierno era un circo. Más allá de las preferencias de Borges, no hay duda que en ese momento la mayoría de la población pedía a gritos que sacaran a ese gobierno. Pero nadie pidió lo que después vino. Los cuatro comieron con Videla y con el secretario general de la Presidencia, y después Borges hizo esa famosa declaración de que Videla era un caballero; las cosas que decía Borges que hicieron que la Academia Sueca lo descartara para el Nobel. No había conciencia en ese momento de lo que los militares ya estaban haciendo e iban a hacer. Después Borges, con el correr de los años, fue tomando distancia e incluso firmó la primera solicitada en Clarín en marzo de 1980, pidiendo por los desaparecidos. Él mismo contó que lo habían ido a ver madres de desaparecidos para explicarle lo que estaban sufriendo, y él comenzó a expresar un gran repudio por la dictadura”. En julio de 1985, Borges asistió a una de las audiencias del Juicio a las Juntas y luego escribió la crónica “22 de julio” para la agencia EFE, que fue publicada en muchos diarios.

El 25 de octubre de 2015, el escritor y cineasta Javier Torre estrenó la película El almuerzo, basada en el episodio histórico del 19 de mayo de 1976, con Pompeyo Audivert como Castellani, Roberto Carnaghi como Ratti, Jean Pierre Noher como Borges, Lorenzo Quinteros como Sabato, Alejandro Awada como Videla y Arturo Bonín como Villarreal. “En su momento hice un trabajo de investigación para la película –dice Torre, autor además del guion–. También tuve una relación muy afectuosa con Di Benedetto, víctima en aquel momento, largas conversaciones con él a su regreso del exilio. Sabato y Castellani se atrevieron a enfrentar a Videla con un enorme coraje. Y no quiero dejar de recordar al elenco excepcional de actores que participaron y que dieron lo mejor de sí mismos”.