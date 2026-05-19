Detuvieron a un hombre por hacer maniobras peligrosas con el auto y atacó a golpes a los agentes

Cuando este domingo amanecía en la ciudad de La Plata, un conductor de 33 años protagonizó un violento hecho cuando fue demorado por inspectores de tránsito de la comuna. El hombre golpeó a varios agentes, furioso porque lo habían retenido por hacer maniobras peligrosas con el auto. Además, intentó escaparse.

A primera hora de anteayer, una patrulla de la Secretaría de Seguridad de la Comuna advirtió que un automovilista conducía de manera imprudente, zigzagueando. Incluso, habían notado que el conductor en infracción, que viajaba con dos mujeres, había impactado previamente con su Ford Focus blanco contra dos vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del cruce de las calles 9 y 45, según pudo saber LA NACION. Tras una breve persecución, el móvil de la comuna interceptó el paso del rodado en diagonal 74, entre 45 y 46.

Lo detuvieron por hacer maniobras peligrosas con el auto y atacó a golpes de puño a los agentes

Fue entonces que la situación se tornó aún más violenta. En el momento en que los agentes le exigieron al conductor la documentación obligatoria del auto y le quisieron hacer el test de alcoholemia, el hombre reaccionó descontrolado.

Primero, con fuertes insultos hacia los inspectores; luego, con agresión física directa al personal municipal. Todo quedó registrado en la cámara de un testigo. Según el medio Info blanco sobre negro, uno de los agentes atacados sufrió una lesión de consideración en una de sus manos y otro trabajador terminó con escoriaciones de menor gravedad en distintas partes del cuerpo.

Pelea entre un conductor y varios agentes de tránsito en La Plata

El violento hecho no terminó con la golpiza. El agresor emprendió la huida a pie, pero con la ayuda del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata, los operadores que siguieron en tiempo real el trayecto del infractor coordinaron un operativo cerrojo con las fuerzas policiales.

Finalmente, el atacante fue encerrado en el cruce de las calles 11 y 45. Otra vez, el hombre agredió a otro agente hasta que efectivos del Comando de Patrullas de la Policía bonaerense intervinieron en el lugar y lograron reducir al agresor por la fuerza. También detuvieron a dos mujeres de 26 y 27 años que estaban con el acusado en el auto, agregaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de La Plata, aunque las mujeres quedaron en libertad casi de inmediato. El caso quedó en manos de la UFI en turno, que dispuso la apertura de un expediente judicial caratulado como lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.