SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TORRES CANDIA de BALESTRINI, Lucía Victoria (Chiquita). - Madre, abuela y bisabuela amorosa. Agradecemos haber vivido tu serenidad, eterna sonrisa y amor por la familia. Estarás siempre en nuestros corazones. Tu familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa