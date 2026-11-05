TUVO, María Elena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TUVO de MASUCCI, María Elena, q.e.p.d. - Su esposo Héctor Masucci y su hermana Margarita la despiden sin consuelo con todo el amor que la querida Mariel dejo en su camino de bondad, dulzura, comprensión y enseñanzas. Paz y descanso, tesoro. Sepelio hoy, de 10 a 13, en Eduardo Acevedo 384 CABA.

✝ TUVO de MASUCCI, María Elena, q.e.p.d. - Tus colaboradores: Miriam, Daniela, Miguel, Isabel, Ramon, Rosita, Juan Eduardo y Juan te queremos. Gracias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa