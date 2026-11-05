1
TUVO, María Elena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TUVO de MASUCCI, María Elena, q.e.p.d. - Su esposo Héctor Masucci y su hermana Margarita la despiden sin consuelo con todo el amor que la querida Mariel dejo en su camino de bondad, dulzura, comprensión y enseñanzas. Paz y descanso, tesoro. Sepelio hoy, de 10 a 13, en Eduardo Acevedo 384 CABA.
✝ TUVO de MASUCCI, María Elena, q.e.p.d. - Tus colaboradores: Miriam, Daniela, Miguel, Isabel, Ramon, Rosita, Juan Eduardo y Juan te queremos. Gracias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Felipe Contepomi acusó a dos clubes franceses e instó a World Rugby a jerarquizar la competencia internacional
- 3
“Tuve que pedir plata prestada”: el drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero
- 4
Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y no fue a la gala de los reyes, pero se reunió con Abascal