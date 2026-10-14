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URRUTI, Alfredo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ URRUTI, Alfredo. - Patricia A. de Lafuente, junto a sus hijas y sus familias, despiden a su querido amigo Freddy y acompañan a Mamen y los chicos con mucho amor.
✝ URRUTI, Alfredo, (Freddy), q.e.p.d. - Gloria Fauzón de Peluffo junto a sus hijos y nietos, acompaña a su querida amiga Mamen y familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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