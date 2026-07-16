SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ URRUTIA, Ramiro. - Sus tíos Ernesto Núñez Monasterio y Claudia Alacid de N. M., Negro Aguiar y M. Luz N. M. de Aguiar, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y piden oraciones por él.

✝ URRUTIA, Ramiro. - Narciso e Isabel acompañan con todo cariño a Gustavo y Monique.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa