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URRUTIA, Ramiro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ URRUTIA, Ramiro. - Sus tíos Ernesto Núñez Monasterio y Claudia Alacid de N. M., Negro Aguiar y M. Luz N. M. de Aguiar, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y piden oraciones por él.
✝ URRUTIA, Ramiro. - Narciso e Isabel acompañan con todo cariño a Gustavo y Monique.
Aviso publicado en la edición impresa
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