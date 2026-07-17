SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ URRUTIA, Ramiro, q.e.p.d. - Su tía Mónica Urrutia de Diaz Herrera y sus hijos despiden a Ramiro con gran pena, pidiendo oraciones en su memoria.

✝ URRUTIA, Ramiro. - María Marta y Jorge Salvat con sus hijos lo despiden con tristeza. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

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