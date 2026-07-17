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VARELA, Emilio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VARELA, Emilio, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Gastroenterología participa con dolor el fallecimiento de quien fue querido y destacado presidente de dicha institución y acompaña a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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