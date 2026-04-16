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VASENA, Ignacio,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VASENA, Ignacio, q.e.p.d. - José Félix Sarmiento e hijos lo despiden con profundo dolor y abrazan a Tere y familia.

Avisos fúnebres
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