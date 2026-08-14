LA NACION

VENGHI, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VENGHI, Jorge. - Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de Jorge Venghi ocurrido el 13-8-2026. Su mujer Patsy Deakin, su hijo Simon y su esposa Gisela y sus nietos Mateo, Isabella y Pedro participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen las muestras de cariño y acompañamiento recibidas. Que descanse en paz.

VENGHI, Jorge. - Sus amigos del Trucha Tour acompañan a la familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

VENGHI, Jorge. - Francisco A. Marseillan y Marcela Macchiavello, con sus hijos y nietos acompañan a la Colo y Simón en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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