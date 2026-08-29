SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLAMAGNA, Silvia, q.e.p.d., partió a la casa del Señor el 28-8-2026. - Jorge y Rosalinda Villamagna, sus hijos Jorge Luis, María Eugenia y Pablo, sus nueras Soledad Inurrigarro y Mercedes Biedma, la despiden con mucho amor y acompañan a sus hijos y hermana en este momento de tanto dolor.

Avisos fúnebres

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