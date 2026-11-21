SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ von BOROWSKI, Gustavo, Cnel. - Guillermo Ferrero participa su fallecimiento y acompaña a Susana con cariño.

✝ von BOROWSKI, Gustavo, Cnel. (R). - Silvia y las pampitas despiden a su querido amigo y acompañan a Susana en este triste momento.

✝ von BOROWSKI, Gustavo, Cnel. de caballería (R). - Raúl y María Elena de Cristóbal lo despiden con dolor y abrazan a Susana uniéndose en oración.

✝ von BOROWSKI, Gustavo. - Gerardo y Gloria Palacios Hardy participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ von BOROWSKI, Gustavo A. - María Alcira Falabella y Elisa Lambre despiden con profunda tristeza al queridísimo Gustavo y acompañan a Susana en este difícil momento.

✝ von BOROWSKI, Gustavo A., Cnel. (RE). - Carlos y Meme Prado, junto a sus hijos, despiden con profundo dolor a su queridísimo amigo de toda la vida y acompañan a Susanita en este triste momento.

✝ von BOROWSKI, Gustavo A., coronel de caballería, q.e.p.d. - Sus cadetes del curso de caballería, CMN 1974 lo despiden con profundo cariño y reconocimiento.

Avisos fúnebres

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