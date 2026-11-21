Detrás del escritorio y tomada de la barra se ubican respectivamente, en este rincón del universo, el filósofo y la bailarina. Sin embargo, en escena son tres los que se mueven, digamos que un triángulo: la directora y coreógrafa Estela Erman –en su regreso a los escenarios después de varias décadas, a los 74 años-, el bailarín Matías Santos y el actor Francisco Andrade. Al fin y al cabo, Baruch Spinoza concibió su obra cumbre, Ética, como un tratado de geometría. Y es al notable pensador holandés a quien este espectáculo viene a homenajear, justamente un 24 de noviembre, fecha de su nacimiento en Ámsterdam allá por 1632. De modo que Ética en movimiento integra una apuesta poco usual: traslada aquellas ideas del siglo XVII que tan bien interpelan a esta época (“porque las verdades no tienen tiempo ni espacio”) al lenguaje de la danza, a la vez que las formula en cinco escenas o partes, igual que en el famoso libro: sobre Dios, la naturaleza y el origen de la mente, el origen de los afectos, la servidumbre, la potencia del intelecto o de la libertad. Aquí, además, esas definiciones, axiomas y demostraciones se van trenzando con las propias preguntas de Erman, en su voz, que se expresa y enarbola una cuestión troncal: ¿Cómo hacer de nuestra vida una forma de existencia más libre?

“Hace mucho tiempo que estoy en la búsqueda de ese ser interior que nunca se fue, sino que simplemente lo había olvidado por la vorágine de la vida, de una carrera, de perseguir lo externo”, cuenta. Cuando conoció la filosofía de Spinoza, quedó impactada: encontró allí las respuestas a tantas dudas y se sumergió en ella para estudiarla. En los últimos meses, a partir del análisis de La ética explicada desde el punto de vista geométrico, comenzó a sentirse tan bien que pensó en compartirlo. “Yo me expreso con mi cuerpo, el arte es eso: cómo llegar a la gente con sus emociones. Siempre digo que la danza se ha convertido un poco en dos brazos y dos piernas que gesticulan y hacen cosas acrobáticas maravillosamente, técnicamente, pero que el alma no está; a veces nos sentimos vacíos después de ver un espectáculo, con toda su belleza estética, pero sin la pasión que había en un tiempo, cuando me formé o con los grandes como Plisetskaya, Vasiliev, Maximova, Carla Fracci, que fueron mis compañeros de ruta cuando yo era muy jovencita”, recuerda.

“Nunca me he ido, nunca dejé de ser bailarina”, advierte la directora, coreógrafa y maestra Estela Erman Gentileza

De manera que Ética en movimiento, como tituló esta hazaña que se verá el próximo martes, a las 20.30, en una única función en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, es como llevar la filosofía a la emoción, entre músicas de Chopin y Rachmaninov, y unos tangos contemporáneos creados especialmente por la compositora Viviana Martinovich. “Penetré en el mundo spinoziano, que ya estaba en mí, fui vibrando en su frecuencia”, concluye y parafrasea aquello de cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. “Lo que buscamos afuera, pero está en nuestro interior”.

Además de sorprendente, es admirable ver a Estela Erman –formada en el Colón, perfeccionada en el Bolshoi y con una importante trayectoria internacional, que desplegó hasta mediados de los 80, cuando decidió regresar a la Argentina y desarrollar su propio método-. A esta edad, su lenguaje sigue siendo el mismo y su cuerpo, privilegiado, parte de un trabajo consecuente, un instrumento lleno de energía. “Nunca me he ido, nunca dejé de ser bailarina”, advierte. Y une cuerpo y filosofía, en Spinoza, claro: Nadie sabe lo que puede un cuerpo. “Pero a veces nosotros tenemos una aproximación, porque me ha tocado ser primera figura y hacerlo con 40° de fiebre, pasar por arriba de eso, es maravilloso el conocimiento que nos da una disciplina, una responsabilidad. Toda mi vida aprendí a controlar mi cuerpo, pero no aprendí a controlar mis pensamientos, y llegar a esta altura y encontrar la forma me hace muy feliz. ¡Cómo no trasladarlo! Vivir con la filosofía no es fácil; penetrar en uno mismo, ver sus errores, sus miedos, que no son nada lindos, y tratar de trabajarlos. Como digo en el espectáculo: no es fácil, pero me acerca a la felicidad”.

Ensayo de "Ética en movimento", espectáculo en el que la filosofía deja de ser sólo una idea para convertirse en cuerpo, deseo y presencia

Dos cómplices talentosos

En buena medida, la confianza de Erman para regresar a la danza, a la levedad, a la mirada clara y expresiva, a cada paso en la tierra y en el cielo de una coreografía que sobreimprime nítidamente esta que es hoy con aquella que fue, está en las manos de un partenaire con el que conecta en varios planos. A Matías Santos lo conoció el año pasado; la maestra lo preparó y llevó junto con Eliana Figueroa a participar de una gala tributo a Joseph Lazzini, en Marsella. “No quiero imaginarme lo que habrá sido de joven”, se sorprende él, con quien fluye y emociona en el proceso de creación, además de compartir una búsqueda que va de lo intelectual a lo espiritual. “Cuando me convocó, Estela ya tenía la visión de la obra, se basó en Ética, tomó ese aprendizaje y lo transformó. Le habla a una persona que puede ser cualquiera, que dice, con todo lo que hice, quién soy yo, que estoy acá”, reflexiona Santos, que encuentra en proyectos como este un abordaje que lo eleva del plano físico –dice- y se vuelve “transformador” para este momento de su carrera, cuando lleva más de dos décadas como integrante del Ballet Estable del Teatro Colón.

Las ideas de Baruch Spinoza llegan a escena con la potencia de un actor que encarna al filósofo y se suma al despliegue coreográfico con gran ductilidad. A Francisco Andrade siempre le causó admiración la danza, que lo convoca como campo de trabajo. “Siento que en la posibilidad del uso del cuerpo hay algo muy visceral, expresivo, más animal, salido de lo simbólico –observa-; a veces, las personas entramos en terrenos muy enreverados con las palabras y, en cambio, la expresión silenciosa de un cuerpo me llama mucho la atención”.

Andrade, que además es baterista y está por recibirse de psicólogo, hizo cine, teatro, televisión, series verticales, comedias y dramas. “Últimamente me vi usando mi herramienta (mi cuerpo, mi tiempo, mis capacidades) en función de un producto que no siempre es lo que uno quiere y venía con la necesidad de hacer algo más físico: el movimiento del cuerpo te ubica espontáneamente en un terreno de presencia”. Casualidad o causalidad, apareció este proyecto que le permite desplegar buena parte de toda esa versatilidad en el escenario. “Ponerse en un lugar de exigencia hace que uno active, es un motor”.

Luego de que el velo se corra y terminen los aplausos sobre la sala de la avenida Corrientes, el trío se preparará para enfrentar a un auditorio de especialistas. En Córdoba, los primeros días de diciembre, participarán con este espectáculo en el Coloquio Internacional Spinoza, que congrega anualmente a especialistas y estudiosos del filósofo en todo el mundo.