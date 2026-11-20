Un fuerte rechazo generó en la Sociedad Rural Argentina (SRA) una resolución del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que obligará, desde enero de 2027, a presentar mensualmente información laboral del personal mediante el sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O). Será una responsabilidad de los empleadores para todas las actividades.

Para el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa, este sistema, implementado con la resolución 260/2026 y su anexo, es “una herramienta moderna, ágil, eficaz, que permita sostener y fortalecer los mecanismos y recursos de control y fiscalización laboral”. Entre otras cosas, con una declaración jurada se deberán consignar distintos ítems de la información salarial y de la jornada laboral.

En cambio, para la SRA, cuyo presidente es Nicolás Pino, representa “un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”.

La normativa no es exclusiva para el sector agropecuario. En rigor, en al artículo 2 del anexo se indica que “será exigible a todos los empleadores que posean domicilio legal o fiscal, sean titulares y/o exploten establecimientos dentro de la provincia de Buenos Aires y/o ocupen personas trabajadoras bajo su dependencia dentro de ese ámbito territorial”.

La presentación será exigible a todos los empleadores

Para la presentación del F.U.T.U.R.O., que será voluntario desde diciembre próximo y obligatorio desde enero de 2027, entre otros puntos se deberá incluir período de liquidación; monto total de los salarios abonados, con detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y neto, correspondientes al personal que preste tareas en forma habitual, y método de control de jornada de trabajo utilizado.

“La presentación del formulario deberá efectuarse de manera mensual y a mes vencido, teniendo plazo hasta el último día hábil del mes siguiente al mensual liquidado. El sistema utilizado deberá identificar de forma automática las presentaciones fuera de término y en esas condiciones serán igualmente admitidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder en los términos de lo dispuesto en la Ley Provincial N°10.149, el Decreto Nº 6.409/84 y el Pacto Federal del Trabajo ratificado por la Ley Provincial N °12.415”, señala el anexo.

Según la normativa, los empleadores deberán conservar la documentación por un plazo mínimo de dos años y la falta de presentación del F.U.T.U.R.O. o falsedad en algún dato abrirá la puerta a sanciones.

“El F.U.T.U.R.O. tendrá carácter de declaración jurada. Dicho formulario se presentará ante la autoridad de aplicación, de manera electrónica y periódica, a través del Portal de Trabajo habilitado por la Resolución MT N° 147/24, normas modificatorias, complementarias y de aplicación, y deberá encontrarse firmado digitalmente por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 25.506, la Ley N° 13.666, el Decreto N° 305/2012 y demás normativa concordante y aplicable”, señala el anexo.

“La presentación del formulario deberá efectuarse de manera mensual y a mes vencido, teniendo plazo hasta el último día hábil del mes siguiente al mensual liquidado", dice la norma Shutterstock

En este contexto, la SRA reaccionó con un rechazo y pidió la revisión de la resolución. “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las pymes”, señaló.

La entidad destacó que se deben cumplir las normas laborales, pero objetó: “Esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”. Por ello insistió en que se revea la medida y se avance “hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación”.

Más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo



La Sociedad Rural Argentina manifiesta su preocupación y rechazo a las nuevas exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) November 20, 2026

En los considerandos de la resolución de Trabajo se indica que el gobierno bonaerense “lleva a cabo un proceso de modernización del sector público provincial” y se menciona que “resulta imprescindible establecer un estándar obligatorio de intercambio digital de información que los empleadores deban poner a disposición del Ministerio en forma periódica y previa a la inspección en el lugar de trabajo”. También se remarca que, para evitar “cargas económicas adicionales” se hará mediante un formulario único y gratuito a través de la plataforma digital del Portal de Trabajo. Ese formulario es F.U.T.U.R.O.