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WALKER, Cristina Sparrow de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WALKER, Cristina Sparrow de, q.e.p.d., falleció el 3-11-2026. - Manuel Santos Uribelarrea (h.), Florinda y sus hijos despiden con profunda tristeza a Cristina, acompañan con mucho cariño a Hernán, Kayleen y a toda la familia Walker, y ruegan una oración en su memoria.

WALKER, Cristina Sparrow de, q.e.p.d., falleció el 3-11-2026. - Desde el directorio del Grupo MSU y todo su personal participamos con profundo dolor el fallecimiento de Cristina. Acompañamos a Hernán y familia, expresando nuestro más sentido pesar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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