SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ YMAZ, Juan Ignacio q.e.p.d. - El Dr. Juan Ignacio Ymaz, abogado, falleció a los 95 años. Sus cinco hijos, Cristina, Martín, Juan, Lola, Nacho; dieciséis nietos; cinco bisnietos; lo despiden y piden una oración por su alma. El responso será hoy, a las 15.30, en el Cementerio Memorial.

✝ YMAZ, Juan Ignacio, q.e.p.d. - Su hermana Inés y familia despiden a Atín con mucha tristeza.

✝ YMAZ, Juan Ignacio, (Atin). - Sus sobrinos Mónica Vailati y Martín Muro de Nadal, Cala, Gloria Vailati y familias despedimos con gran tristeza y agradecimiento a nuestro querido tío Atin y acompañamos a nuestros primos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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