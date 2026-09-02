SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAVALETA, Miguel, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada Champagnat 1972 despiden al querido Miguel con emoción y cariño y acompañan a su hija Lucrecia, a sus hermanos y familiares en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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