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ZAVALETA, Miguel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ZAVALETA, Miguel, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada Champagnat 1972 despiden al querido Miguel con emoción y cariño y acompañan a su hija Lucrecia, a sus hermanos y familiares en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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