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LA NACION

ZAVALETA, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZAVALETA, Miguel, q.e.p.d. - Sus compañeros de la camada Champagnat 1972 despiden al querido Miguel con emoción y cariño y acompañan a su hija Lucrecia, a sus hermanos y familiares en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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