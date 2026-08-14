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ZINKGRAS, Amelia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ZINKGRAS, Amelia, q.e.p.d. - ¡Vuela alto, Ami! Tus amigos: Javier, Mónica, Marian, Clara, Marta, Susana, Solange, Josefina y Florencia, que compartieron tu vida, te despiden con una dulce tristeza, sabiendo que tu encuentro con Juanito en la luz será eterno.

ZINKGRAS, Amelia, q.e.p.d. - Gordi querida, querías partir hace mucho tiempo y lo lograste. ¡Buen viaje! Te despedimos con una triste alegría, tu comadre, Marta Buratovich, junto a Feli, Gon y Quinto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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