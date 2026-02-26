Difunden un video con un mensaje de los ambientalistas detenidos frente al Congreso

Un video publicado por Greenpeace da muestra de que los activistas veían posible que fueran detenidos. “Si estás viendo este video, es porque me detuvieron por protestar pacíficamente…”, describieron en el video difundido esta mañana.

Hoy por la mañana, doce activistas ambientales fueron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) frente al Congreso de la Nación, en una jornada marcada por la actividad legislativa. Todos pertenecen a la organización Greenpeace Argentina.

Ellos participaban de una protesta pacífica en las escalinatas del recinto con motivo de la denuncia de la reforma a la Ley de Glaciares, que hoy podría obtener media sanción en el Senado. La manifestación se desarrolló con carteles y consignas vinculadas a la defensa de los glaciares como reservas estratégicas de agua hasta que un operativo policial frenó todo, algo que la organización contemplaba como posibilidad.

Como explicaron desde Greenpeace, este tipo de videos son parte de un protocolo de seguridad. “Puede ser una posibilidad de que haya una detención en este tipo de casos, entonces por eso se realizó la grabación”, explicaron.

Esta estrategia ha sido reproducida desde que la organización existe en el país y está estandarizada para todas sus campañas.

Desde que el proyecto se elaboró, organizaciones ambientales, así como la comunidad artística y varios constitucionalistas, se pronunciaron en contra de la modificación. También han organizado campañas de comunicación intensas. Se prevé que, en las inmediaciones del Congreso, continúen las protestas en el marco de esta votación.

Greenpeace ha realizado en distintos momentos actos performáticos como signo de protesta. Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y detuvieron a 12 integrantes de la organización ambientalista por “disturbios en la vía pública”, según explicaron a LA NACION.

“Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso activistas de Greenpeace. Fueron sacados inmediatamente y fueron detenidos”, describió la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras entraba al recinto.

Desde la organización ambientalista revelaron que los nombres de los detenidos son Carla Guidi, Sol Klausek, Luciana Rivero, Abril Castellano, Iwan Nuñez Romero, Mailen Miranda Vaquera, Juana Serra, Pablo Bléfari, Marcos Policer, Diana Suarez Smeke, Manuela Zalazar y Cynthia Moreno Gallo. Todos son mayores de edad: son nueve mujeres y cuatro hombres.

Según informó Greenpeace, las mujeres fueron trasladadas a la alcaldía de mujeres ubicada en la intersección de las calles Cavia y Figueroa Alcorta, en Palermo. En el caso de los hombres, se encuentran en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, sobre la calle Madariaga.

“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal para su detención y procesamiento. LA NACION se comunicó con el Ministerio de Seguridad para conocer el estado de situación y de los detenidos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país. MARTIN KATZ

El debate en el Senado

La reforma propuesta por el Ejecutivo nacional fue elaborada a pedido de los gobiernos de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Estas provincias integran las mesas del cobre y del litio, órganos interprovinciales dedicados a promover la explotación de esos minerales. Ayer por la tarde, el oficialismo ya contaba con los avales justos: suma 37 senadores solo si los referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.

Si bien la iniciativa introduce varias modificaciones a la normativa vigente, dos artículos concentran los cambios más relevantes: son los que definen cuáles glaciares deben protegerse y quién debe definirlo. En la propuesta oficialista, la protección se determinaría según el valor hídrico de cada glaciar, un criterio que quedaría, en última instancia, en manos de las provincias.

Según el sector científico y ambientalista, la modificación apunta a la flexibilización de la protección de los cuerpos de hielo. Todo recae en lo que aparece o no en el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica todos los cuerpos de hielo que hay en el país. La ley estipula que todos ellos deben ser protegidos.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) solía ser el único organismo técnico dedicado a la identificación de estos cuerpos. El oficialismo propone dejar a la interpretación de las autoridades provinciales lo que es o no relevante en términos hídricos, que, en consecuencia, debería o no estar en el inventario.

Por otro lado, varios constitucionalistas advierten que la modificación atentaría contra el artículo 41 de la Constitución, que estipula el derecho a un ambiente sano.