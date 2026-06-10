Correr por el planeta: los 5k con los que una marca de belleza lanzó su audaz iniciativa de sustentabilidad

Es un viernes temprano por la mañana y la niebla se cierne sobre Buenos Aires, pero en el vial costero de Vicente López todo es buena energía, adrenalina, expectativa. “Run for the planet” es el nombre de la iniciativa con la que Garnier, la marca más verde de L’Oréal Groupe, invitó a creadores de contenido, periodistas y amigos de la casa a correr “la carrera más importante de todas”: la de salvar al planeta.

“Está nublado y hace frío: qué linda mañana para correr”, se anunciaba desde el escenario en una prueba más del inquebrantable entusiasmo runner. Y es que la actividad resultó súper especial desde el principio, ya que al recorrido de 4k antecedió un precalentamiento distinto: recolectar residuos de la costa del río con la guía de la Fundación Regenerar.

Marina Petrina, directora de Sustentabilidad, Comunicación y Asuntos Públicos en L’Oréal Groupe, explica la iniciativa Collective for the Planet.

“Hoy es un día de celebración y de acción. Nos encontramos para lanzar Collective for the Planet, el nuevo programa global de sustentabilidad de Garnier. Y quisimos darlo a conocer con una carrera y caminata ecológica que organizamos nada menos que en el Día Mundial del Medioambiente”, explicaba Marina Petrina, directora de Sustentabilidad, Comunicación y Asuntos Públicos en L’Oréal Groupe.

“No queríamos hacer un lanzamiento entre cuatro paredes: por eso buscamos una activación que funcionara como una analogía de triple impacto”, reflexionó. “Para Garnier, la sustentabilidad es una decisión estratégica a largo plazo. De hecho, forma parte de nuestro ADN desde hace décadas –agregó–. Como marca referente en belleza natural del mercado masivo, tenemos una visión muy clara: la belleza que mueve al mundo es la que no debe dejar rastro en el planeta”.

La carrera tuvo un "precalentamiento" especial, que consistió en recolectar residuos de la costa del río. san.sacristan

Marina Petrina, directora de Sustentabilidad, Comunicación y Asuntos Públicos en L'Oreal Groupe. san.sacristan

Así es Collective for the Planet

Un rayo de sol pide permiso para salir, empieza a sonar algo de música y se reparten también los kits para los participantes, que se sacan fotos y comparten frutas y snacks saludables: es el marco de celebración, cercanía y compromiso con el que Garnier presentó Collective for the Planet.

¿Cuál es la filosofía de esta nueva iniciativa? Simple, a la vez que audaz: empoderar a los consumidores para que ellos mismos puedan convertirse en agentes de cambio real. El programa se organiza a nivel global bajo tres ejes clave: preservar la naturaleza, gestionar y recuperar los residuos y crear ciudades ecológicas.

Run for the Planet, los 5k con los que Garnier eligió como marco para lanzar su nueva estrategia de sustentabilidad. san.sacristan

“Localmente –precisó Petrina– estaremos enfocando nuestros esfuerzos en el punto de gestión y recuperación de residuos. En definitiva, se trata de una invitación abierta a unir fuerzas entre la marca, las personas y las ONG locales para transformar el compromiso en un impacto real y proteger la naturaleza local”.

Más de 180 kilos de residuos se recolectaron en total en la previa de la carrera. san.sacristan

Cuidando el ambiente (con logros demostrables)

Si algo caracteriza a Garnier es su conocido, sostenido y genuino compromiso con los valores de la ecología, algo que a nivel global se revela en una serie de hitos bien concretos:

Ahorro de plástico virgen : 20.000 toneladas de plástico virgen evitadas gracias al uso de materiales reciclados.

: 20.000 toneladas de plástico virgen evitadas gracias al uso de materiales reciclados. Packaging circular : El 92% del plástico PET que compone los envases ya proviene de materiales reciclados. Además, el 75% de todos los empaques son reciclables.

: El 92% del plástico PET que compone los envases ya proviene de materiales reciclados. Además, el 75% de todos los empaques son reciclables. Energía limpia : El 100% de los sitios industriales de la marca en el mundo están abastecidos con energía renovable.

: El 100% de los sitios industriales de la marca en el mundo están abastecidos con energía renovable. Consumo de agua : 11% es lo que se redujo la extracción de agua en las plantas industriales en comparación con 2019.

: 11% es lo que se redujo la extracción de agua en las plantas industriales en comparación con 2019. Fórmulas respetuosas : El 68% de los ingredientes de la marca son de base biológica (bio-based) o derivados de minerales abundantes. Además, El 99,9% de las fórmulas son veganas.

: El 68% de los ingredientes de la marca son de base biológica (bio-based) o derivados de minerales abundantes. Además, El 99,9% de las fórmulas son veganas. Cruelty Free. Todo el portafolio está aprobado por Cruelty Free International bajo el programa Leaping Bunny: eso certifica que son libres de testeo en animales. Los productos de Garnier se testean en una piel humana reconstruida in vitro, especialmente desarrollada por L’Oréal Groupe.

Durante la carrera los participantes compartieron contenido y sus propias acciones por el ambiente. san.sacristan

Compromiso en movimiento

Al igual que en el resto de América Latina, Garnier decidió alinear la estrategia en la Argentina para enfocar el cien por ciento de sus esfuerzos en el segundo pilar de Collective for the Planet: la gestión y recuperación de residuos, una de las necesidades más urgentes de la región.

La largada de los 5k de Garnier "Run for the Planet". san.sacristan

La acción central en el país es RUTAmbiental, un programa público-privado enfocado en la trazabilidad y el recupero de materiales reciclables que ya se está implementando en una docena de municipios argentinos y que solo en 2025 logró recuperar 2.800 toneladas de residuos.

Entretanto en Vicente López se recolectaron más de 180 kilos de residuos junto al río, los participantes celebran la posibilidad de correr con un propósito. “Tal vez la única forma de convencerme de correr era con este motivo”, bromea una de las noveles corredoras, mientras otra coincide: “Es la primera vez que corro 5k oficialmente, y me pareció una hermosa forma de comenzar: con el foco en el Planeta”.

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