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Cajas navideñas

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Bancos de Alimentos Argentina te invita a ser parte de Navidad Compartida. Los regalos de tu empresa pueden tener un propósito especial: acompañar a quienes más lo necesitan. Elegí sus cajas navideñas, con productos de calidad y un diseño exclusivo de Milo Lockett que une arte y solidaridad. Cada Banco de Alimentos ofrece su propia propuesta, adaptada a su localidad. Sumate y transformá un regalo en oportunidades para muchas familias. Para más información, comunicate con Nahila al 343 416 8691 o escribí a nchiyah@redbda.org.ar. Conocé más en: redbda.org.ar/navidad-compartida/

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