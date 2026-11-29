En el Hogar La Posada buscan que cada residente reciba un regalo y pueda compartir la cena de Nochebuena como una familia. Con tu colaboración podrán brindar una noche de alegría, cariño y fraternidad. Podés sumarte con tu aporte hasta el 20/12. El Hogar La Posada de la Fundación Fuente Viva de San Miguel, Buenos Aires, acompaña a personas portadoras de HIV ofreciéndoles contención afectiva, espiritual y médica, promoviendo su desarrollo personal y social. Más información en IG: @hogar_laposada Comentá “quiero apadrinar” para recibir el enlace de colaboración.

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