1
Navidad en La Posada
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
En el Hogar La Posada buscan que cada residente reciba un regalo y pueda compartir la cena de Nochebuena como una familia. Con tu colaboración podrán brindar una noche de alegría, cariño y fraternidad. Podés sumarte con tu aporte hasta el 20/12. El Hogar La Posada de la Fundación Fuente Viva de San Miguel, Buenos Aires, acompaña a personas portadoras de HIV ofreciéndoles contención afectiva, espiritual y médica, promoviendo su desarrollo personal y social. Más información en IG: @hogar_laposada Comentá “quiero apadrinar” para recibir el enlace de colaboración.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió el periodista Javier Lozano, cronista de TN y eltrece
- 3
Inversión de US$20 millones: una empresa familiar inauguró una fábrica para procesar 500 toneladas diarias de madera y vender al mundo
- 4
Se retiró Ryduan Palermo, el hijo de Martín: “Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación”